iyah-beyazlılar ile Romain Saiss arasında ilk temas 6 ay önce başladı. Her ay düzenli olarak görüşülen Faslı oyuncuyla irtibatı kesmeyen Beşiktaşlı idareciler, zaman zaman stadyumdan ve taraftar atmosferinden de görüntüleri kendisiyle paylaştı. Çünkü Saiss heyecan duyacağı, kulüp ve taraftar atmosferini hissedeceği bir yerde oynamak istediğini, kendisi için paradan daha kıymetli şeyler olduğunu söylemişti.

3 MİLYON EURO MAAŞI REDDETTİ

Daha önce Vodafone Park'a rakip olarak çıkan Saiss'e gelen başka teklifler de vardı. Sözleşmesi bittiği için talipleri artan 32 yaşındaki stopere en yüksek rakamsal öneri ise Katar'dan yapıldı. Tecrübeli futbolcuya yıllık net 3 milyon Euro teklif edildi. Bu gelişmeden Beşiktaş yönetimi de haberdar olmuştu ancak Saiss'in kararı değişmedi.

AİLESİ İSTANBUL'U ÇOK İSTEDİ

Yıldız futbolcu yüksek kontratı, "Katar'a gidip 2- 3 ay sonra sıkılacağıma, Beşiktaş'a transfer olurum ve muhteşem bir taraftar topluluğu önünde şampiyonluk yarışı veririm" sözleriyle reddetti. Başarılı oyuncunun ailesinin de bu tercihte önemi büyük. Saiss ailesinin İstanbul'u çok sevdikleri, buradaki kültürü kendilerine yakın buldukları ve Müslüman ülke olmasından dolayı yabancılık çekmeyeceklerini düşündükleri belirtildi. (Sabah)