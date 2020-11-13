4 kez dünya şampiyonu olan Sebastian Vettel, sezon sonunda Ferrari'den ayrılıp, Racing Point'e gidecek. İtalyan devinde ise Alman sürücüden boşalan koltuğa McLaren pilotu Carlos Sainz oturacak. 26 yaşındaki İspanyol pilot, İstanbul Park öncesinde ise hem Türkiye'de yapılacak olan yarışı hem de gelecek sezonki beklentilerini anlattı. "Ferrari'ye gitme kararı almaktan dolayı asla pişman olmadım" diyen Sainz sözlerini şöyle sürdürdü:

'Meydan okumaya hazırım'

"Çünkü her pilotun hayali birgün orada yarışmaktır. Bu yüzden yeni bir meydan okumaya hazırım. İstanbul Park'a gelecek olursak bizim için harika bir tecrübe olacak. Çünkü ben ve benim gibi birçok arkadaşım, bu piste ilk kez çıkacak. Yarışta ne olacağını kesinlikle kestiremiyorum. Ancak şundan eminim ki izleyen herkesin müthiş zevk alacağı bir yarış olacak."

Mertcan Polat