Saint Etienne - Paris Saint Germain maç sonucu: 0-1

Fransa Ligue 1'de lider Paris Saint-Germain, Saint-Etienne ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Yıldızları Neymar ve Cavani'den yoksun PSG'de Thomas Tuchel, orta sahada İtalyan oyuncu Marco Verratti'yi de dinlendirdi ve takımın devre arasında kadrosuna kattığı Leandro Paredes, ilk kez maça başlayan 11'de kendine yer buldu.

Paris Saint-Germain, maçın ilk yarısında Draxler ve Mbappe ile bulduğu pozisyonlara rağmen çok da etkili bir görüntü sergileyemedi. Maçın ilk yarısı da 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya iyi başlayan PSG, maçın 55. dakikasında Julian Draxler ile gole çok yaklaştı. Alman oyuncu, karşı karşıya pozisyonda Saint-Etienne kalecisi Ruffier'ye takıldı.

Hafta arasında Manchester United deplasmanında çok etkili bir performans sergileyen Angel Di Maria, 67. dakikada Saint-Etienne kalesini yoklasa da golü bulamadı.

Baskısını sürdüren Paris ekibinin aradığı gol ise maçın 73. dakikasında geldi. Dani Alves'in pasını harika bir vuruşla gole çeviren Fransız yıldız Kylian Mbappe, takımını öne geçirmeyi başardı: 0-1.

Kalan bölümde başka gol olmazken PSG, zorlu karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmayı başardı.

Paris ekibi, 23. maçında 20. galibiyetini alarak puanını 62'ye çıkardı. İkinci sıradaki Lille'in de puan kaybetmesiyle PSG, iki maç eksiği bulunmasına rağmen zirvedeki puan farkını 12'ye çıkardı.

Neymar, Cavani, Verratti gibi yıldızlarından yoksun Paris Saint-Germain'de galibiyet golünü atan Kylian Mbappe, Ligue 1'de bu sezon çıktığı 18. maçta 19. golünü atmayı başardı. Mbappe, hafta arasında Manchester United ile deplasmanda oynanan Şampiyonlar Ligi maçında da takımına tur yolunda avantaj sağlayan ikinci golü kaydetmişti.