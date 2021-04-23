ÖZEL HABER | Saint-Etienne Bursasporlu Batuhan Kör'e talip oldu!
Fransa Lig 1 ekiplerinden Saint-Etienne Galatasaray ve Beşiktaş'ın da gündeminde olan Bursasporlu 20 yaşındaki santrafor Batuhan Kör'ün peşine düştü. Bir süredin Batuhan'ı takibe alan Fransız ekibinin scoutlarının teknik direktör Claude Puel'e olumlu rapor sunduğu ve sezon sonu için transfer girişiminde bulunacakları öğrenildi.
Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer listesinde üst sıralarda bulunan Bursasporlu genç golcü Batuhan Kör'e Fransa'dan talip çıktı. Fransa Lig 1 ekiplerinden Saint-Etienne 20 yaşındaki oyuncunun peşine düştü.
Claude Puel'e "Alalım" raporu sunuldu
Fransız kulübü bir süredir golcü futbolcuyu izlemeye aldı. Saint-Etienne scoutları oyuncunun 3 maçını da Türkiye'de izleyerek deneyimli teknik adam Claude Puel'e olumlu rapor sundu. Fransızlar sezon sonunda yeşil-beyazlı kulüp kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Bursaspor en az 3 milyon Euro istiyor
Bu sezon Türkiye Kupası'nda Göztepe ile oynanan maçta 4 gol birden atan ve toplamda bu sezon 32 maçta 11 gol atan Batuhan Kör için kulübü en az 3 milyon Euro talep ediyor.
Terim "takip edin" demişti
Beşiktaş'ın da sezon sonu için girişimde bulunmaya hazırlandığı Batuhan Kör için Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim sarı-kırmızılı takımın scout ekibine "takip edin" talimatı vemişti.
2 yıl daha sözleşmesi var!
Bursaspor ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki santraforun piyasa değeri ise 725 bin Euro...
Yakup Çınar - Fanatik Özel