Saif-Eddine Khaoui için Türkiye iddiası

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da teknik direktör Jorge Sampaoli'nin yeni sezon kadrosunda düşünmediği Saif-Eddine Khaoui'nin yeni durağı Türkiye olabilir. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, kendisiyle ilgilenen Türk takımlarının teklifleri ile Süper Lig 'e gelmek için ilk kez Fransa'dan ayrılabilir.

Sport.fr'de Nabil Djellit'e dayandırılan habere göre geçen yaz da bazı Türk takımları Khaoui'yi kadrolarına katmak istemişlerdi. Bu sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncunun ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Paris doğumlu oyuncu, kariyerinin tamamında Fransa'da forma giyerken bu sezon Marsilya formasıyla çıktığı 17 lig maçında 2 gol atmayı başardı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Tunus Milli Takımı ile de bugüne kadar çıktığı 20 maçta 4 gollük katkı sağladı.