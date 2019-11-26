Şahsiyet dizisi konusu nedir? Şahsiyet dizisi Haluk Bilginer!

Haluk Bilginer'e ödül getiren Şahsiyet dizisinin kanalı ve oyuncuları merak konusu oldu. 2018 yapımı online diziyi ilk kez izleyenler ve yeniden izleyecek olanlar, 'Şahsiyet dizisi hangi kanalda?' sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. Peki, Şahsiyet dizisinin oyuncuları kimler? İşte, Şahsiyet dizisinin yayın kanalı ve oyuncularıyla ilgili bilgiler...

Puhu Tv'de yayınlanan Şahsiyet'te Emekli bir adliye memuru olan Agâh Beyoğlu, İstanbul’un en kalabalık ve hareketli semti Beyoğlu’nda yalnız ve münzevi bir yaşam sürdürmektedir. Kızı yurt dışında yaşamakta, eşi ise yıllar önce vefat etmiştir.

Agâh’ın bu tekdüze yaşantısı, kendisine konan Alzheimer Başlangıcı teşhisiyle altüst olur. Hastalığından ötürü er geç bütün anılarını unutacaktır. Bu gerçek karşısında başta bocalasa da Agâh, unutmanın bir fırsat olduğunu fark eder. Yıllardır planladığı ancak sürekli ertelediği bir cinayeti işlemek için bir fırsat! Nasıl olsa işleyeceği bu suçu gelecekte hatırlamayacak, hatırlamayacağı için de vicdan azabı çekmeyecektir.

Bunun yanında cinayet büro amirliğindeki tek kadın polis olan Nevra, üzerindeki baskılar yüzünden istifanın eşiğine gelmiştir. Ancak Agâh’ın aldığı cinayet kararı, Nevra’nın hayatını da tamamen değiştirecektir.

OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Onur Saylak'ın yaptığı Şahsiyet'in oyuncu kadorsunda Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Hüseyin Avni Danyal, Necip Memili, Müjde Ar, Şenay Güler, Ayhan Kavas, İbrahim Selim ve Fırat Topkorur yer alıyor.

ŞAHSİYET HANGİ KANALDA?

2018 mart yapımı olan Şahsiyet dizisi Puhu Tv ekranlarında yayınlanmıştı

ŞAHSİYET DİZİSİ EN GÜZEL REPLİKLERİ

”Sakın bana ben de sevdim deme. Seninki sevgi değil, hınç. Hınçla sevilmez."

”Ne güzel olurdu, değil mi? Yanlış bildiğimiz her şeyi unutsak, sadece doğrular kalsa.”

“Bir şuç işlemek istiyorsan ama suçlanmak istemiyorsan, etrafına yeterince kalabalık toplaman yeterli”

"Sen zannediyor musun ki bir tek alzheimer olan sensin? Herkes hasta, hepsi hasta. Yarın bugün bir milli maç olur, herkes her şeyi unutur. Bu millet neleri unuttu, seni mi unutmayacak, sen kimsin ki, alt tarafı bir katil, alt tarafı bir cinayet haberi."

"Ben insanlarla nasıl yaşanır bilmiyorum. Yani insanlarla nasıl konuşulur, onlarla nasıl vakit geçirilir, biriyle arandaki mesafe nasıl ayarlanır. Bunların hiçbirini bilmiyorum."

"Bu hayattaki bütün kötülükleri aslında hiç tanımadığımız insanlar yapar. Onun içinde her sabah uyanır uyanmaz yaptığımız ilk şey kendimizi kandırmak”



