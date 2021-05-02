Andrea Pirlo yönetiminde şampiyonluk yarışının bir hayli gerisinde kalan Juventus, Serie A'nın 34. haftasında Udinese'ye konuk oldu. Dacia Arena'da oynanan maça iyi başlayan ev sahibi, 10. dakikada Nahuel Molina ile golü buldu ve ilk 45 dakika Udinese'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Juventus, ikinci yarı Udinese kalesine yüklenirken sahneye çıkan Cristiano Ronaldo, takımını taşıyan isim oldu. 83. dakikada penaltıdan ağları sarsan Portekizli süperstar, 89. dakikada kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti.

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Sahadan 2-1 galip ayrılan Juventus, 69 puanla 3. sıraya yerleşti ve Şampiyonlar Ligi potasında kaldı. Udinese ise 39 puanla 11. sırada yer aldı.

Juventus'ta Merih Demiral, kadroda yer almadı. Udinese'de sahaya ilk 11'de çıkan Tolgay Arslan ise 72. dakikada yerini Fernando Forestieri'ye bıraktı.