Şahinbey Devler Ligi finalinde

Gaziantep’te düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi maçında Şahinbey Belediyespor adını finale yazdırdı. Grup maçlarının ilk gününde Legia Varşova ve Vicenza Calcio’yı yenen temsilcimiz dün son iki maçından da zaferle ayrıldı. Sabah seansında Azerbaycan ekibi Karabağ’ı 5-0’la geçen Şahinbey kapanış karşılaşmasında da AFC Tiflis filelerini tam 9 kez havalandırdı, sahadan 9-0 galip ayrıldı. Grupta oynadığı 4 maçını da kazanmayı başaran Şahinbey Belediyespor böylece namağlup lider olarak adını finale yazdırdı. Temsilcimiz bugün saat 17.00’de şampiyonluk için mücadele edecek. Şahinbey’in finaldeki rakibi ise grubunu averajla 2. sırada bitiren Legia Varşova oldu. Saat 15.00’te ise Vincenza Calcio ile Karabağ üçüncülük maçı oynayacak.

Şahinbey'in grup maçları

Şahinbey-L.Varşova: 4-1

Şahinbey-V.Calcio: 7-0

Şahinbey-Karabağ: 5-0

Şahinbey-AFC Tiflis: 9-0

Puan Durumu

TAKIM O G M B P

1. Şahinbey 4 4 - - 12

2. Legia Varşova 4 2 1 1 7

3. Vicenza Calcio 4 2 1 1 7

4. Karabağ 4 1 3 - 3 5. AFC Tiflis 4 - 4 - -

DÜNÜN SONUÇLAR

Legia Varşova-AFC Tiflis: 4-0

Vicenza Calcio-Karabağ: 4-0

Legia Varşova-V.Calcio: 1-1



