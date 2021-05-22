Gaziantep’te düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi’nde, oynadığı 4 maçı da kazanan Şahinbey Belediyespor, yarın finalde Legia Varşova ile karşı karşıya gelecek. Akkent Spor Kompleksi’nde yapılan turnuvanın ikinci gününde Şahinbey Belediyespor, Karabağ’ı 5-0, AFC Tiflis’i ise 9-0 yendi.

Ligin ikinci gün maçlarında alınan diğer sonuçlar şöyle:

Legia Varşova: 4 - AFC Tiflis: 0

Vicenza Calcio: 4 - Karabağ: 0

Legia Varşova: 1 - Vicenza Calcio: 1

Ligde üçüncü gün program

Ampute Şampiyonlar Ligi finalinde Şahinbey Belediyespor, yarın saat 17.00’de Polonya ekibi Legia Varşova ile karşılaşacak.

Organizasyonun üçüncülük mücadelesinde ise Azerbaycan ekibi Karabağ ile İtalya temsilcisi Vicenza Calcio, saat 15.00’te karşı karşıya gelecek.