Şahinbey Belediyespor kupasını aldı

Şahinbey Belediyespor, Akkent Spor Köyü Futbol Sahası’nda 17. hafta mücadelesinde Bursa Ampute Gücü ile karşı karşıya geldi.

Maçı 6-0 kazanan Şahinbey Belediyespor’a karşılaşmanın ardından düzenlenen törende şampiyonluk kupası verildi. Takımın futbolcuları da şampiyonluk madalyalarını boynuna taktı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, bugün iki bayramı birlikte yaşadıklarını belirterek, "Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İlk defa Gaziantep’e Ampute Süper Ligi Kupası geliyor. Takımımız bu yıl destan yazdı. Takımın kendi içinde rekorları var. Sezonun en fazla gol atan takımı, namağlup, en az gol yiyen takımı. İnşallah takımımızdan çok daha büyük başarılar bekliyoruz." diye konuştu.

Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir, başarının, emeğin karşılığı olduğunu belirterek takımı tebrik etti.

Ligde namağlup durumda bulunan Şahinbey Belediyespor, son hafta mücadelesinde 26 Mayıs’ta deplasmanda Malatya Büyükşehir Belediyespor’la karşılaşacak.