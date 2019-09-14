Şahin: Üstüne koyarak gideceğiz

Fatih Terim’in yokluğunda takımın başında sahaya çıkan Galatasaray’ın yardımcı antrenörü Levent Şahin, “Futbol adına güzel işler yapmaya çalışan bir ekibe karşı oynadık. Oyunun belli bölümlerinde çok üstündük. Hücumlardaki geçişlerde daha hızlı olabilseydik, daha farklı bir sonuç alabilirdik. Her zaman üstüne koyarak gideceğiz. Yeni transferler de fiziksel eksikleri giderince, daha iyi olacaklar. Bu galibiyeti Fatih Terim hocamıza ve mesai arkadaşlarımız Ümit Davala ile Hasan Şaş’a armağan etmek istiyoruz” dedi.