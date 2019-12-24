Şahin Özen: Üst üste üç kez şampiyon olan tek ülkeyiz

Şahin Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılının sualtı spor branşlarında çok sayıda ilke ve uluslararası başarıya sahne olduğunu söyledi. CMAS Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nı örnek gösteren Şahin Özen, "Erkeklerde kırılması zor bir rekora imza attık. 2019’da aldığımız dünya şampiyonluğu ile üst üste üç kez şampiyon olan tek ülkeyiz. Yine zıpkınla balık avı branşımızda ilk uluslararası madalyamızı, Avrupa üçüncülüğü ile elde ettik. Bir diğer tarihi başarıyı ise paletli yüzme branşımızda kazandık. Gençlerde dünya şampiyonluklarımızın olduğu paletli yüzmede büyüklerde başarılı sporcumuz Derin Toparlak’ın aldığı Avrupa Şampiyonluğu ve gümüş madalya ile ilk uluslararası madalyamızı almanın gururunu yaşadık." diye konuştu.

CMAS Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası’nın İstanbul’da yapıldığını hatırlatan Özen, şöyle devam etti:

"Dünyanın en iyi sporcularını ağırladık. Bu şampiyonada gümüş madalya kazandık. Mısır’daki CMAS Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası’nda 3 gümüş ve 3 bronz madalyayı ülkemize getirdik. Sualtı Hokeyi A Milli Erkek Takımımız, İspanya’daki CMAS Sualtı Hokeyi Büyükler Avrupa Şampiyonası’nda yenilgisiz altın madalyayı alırken, bu başarıyı üst üste ikinci kez tekrarladı. Millilerimiz, 2. Akdeniz Plaj Oyunları’nda paletli yüzme kategorisinde 1 altın ve 3 gümüş madalya, Kaş Başka Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası’nda 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı."

Son şampiyonluk İspanya’da

Özen, Türkiye’nin 2019’daki son dünya şampiyonluğunu İspanya’da kazandığını dile getirdi. Dünya Sualtı Fotoğraf Şampiyonası’nda tema kategorisinde milli sporcuların dünya şampiyonu olduğuna vurgu yapan Özen, milli takımın da dünya üçüncülüğünü elde ettiğini söyledi.

Milli sualtı sporcularının 2019 yılında katıldığı uluslararası yarışmalardan çok sayıda madalyayla döndüğünü dile getiren Özen, şunları kaydetti:

"Yıl içinde 9 farklı spor branşımızda onlarca ulusal yarışma, kamp, kurs, seminer ve eğitim etkinlikleri gerçekleştirdik. Cankurtarma branşımızda ilk kez ulusal yarışma düzenledik. Bu branşımızdaki yarışmalarımız her yıl devam edecek ve sporcularımızı uluslararası mücadelelere hazırlıyoruz."

Denizlerde temizlik

Şahin Özen, ulusal ve uluslararası yarışmaların yoğun olacağı bir sezonun kendilerini beklediğini ifade etti.

"2019’daki başarılarımızı gelecek yıla da taşımaya kararlıyız." diyen Özen, "Sualtı ragbisi, sualtı hokeyi, paletli yüzme, sualtı görüntüleme, zıpkınla balık avı ve serbest dalışta dünyada söz sahibi milli takım ve sporcularına sahibiz. Bu branşlarda yine ülkemizin bayrağını madalya kürsülerinde dalgalandıracağız." şeklinde konuştu.

CMAS Sualtı Ragbisi 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonası’nın İzmir’de gerçekleştirileceğini belirten Özen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kadınlar ve erkeklerde hedefimiz madalya almak. Ayrıca, cankurtarma ve dalış merkezlerimize, eğitmen, sporcu, hakem, dalıcı başta olmak üzere sualtı topluluğumuza yönelik birçok etkinlik, kurs, kamp, seminer, sınav, eğitim faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Diğer yandan sosyal sorumluluk etkinliği olarak aynı anda bütün denizlerimizde, mavi sularımızı ve canlılarını korumak için temizlik faaliyetini hayata geçireceğiz."