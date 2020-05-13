Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Spor Arena Instagram canlı yayınında samimi açıklamalarda bulundu. İşte rekortmen sporcunun sözleri...

Herhalde evden en az çıkan kişilerden birisiyim. Sadece aşağıdaki kedileri beslemeye çıkıyorum. Şu ana kadar yapamadığım şeylere odaklanmaya çalışıyorum. Ailemle birlikte vakit geçiyor zaten.

'NASIL OLACAK HİÇ BİLMİYORUM'

Antrenman konusunda çok enteresan bir süreç yaşıyoruz. Yüzücüler aylardır havuza giremedi. Nasıl telafisini yapacağız hiç bilmiyorum. Ne kadar evden çalışsak da nasıl olacak bilmiyorum. O yüzden erkenden form tutmak istemiyorum. Bir kere sudan uzağız.

'YAPACAĞIM İLK ŞEY...'

En çok suyu özledim. Sudan hiç bu kadar uzak kalmamıştım. Çıkınca yapacağım ilk şey kendimi suya atmak olacak. Kulaç atmadan, palet vurmadan hiç bu kadar vakit geçirmemiştim.

'BÖYLE ŞEYLERDE ÇOK HEYECANLANIYORUM'

Geçen yıl 19 Mayıs'ın 100. yılını kutlamak için özel bir şey yapmak benim için hayal gibi bir şeydi. Böyle günleri önemsiyorum. Ben bir rekor kırmış kadar heyecanlanıyorum böyle günlerde. Bu seneyi pas geçmek benim için bir burukluk oldu.

'BAŞIMIZA GELMESİ GEREKEN BİR SÜREÇTİ SANIRIM'

Bu da bizim başımıza gelmesi gereken bir süreçti heralde. İnsanların fazla tüketimi nedeniyle, insanlar o kadar doğayı sömürdü ki bunu yaşamamız gerekiyordu sanırım. İnsanların yüzünden çıkan bir şey sonuçta.

Dalmam lazım benim, suda olmam lazım. O yüzden şu an önümü çok göremiyorum. Dünyadaki en başarılı sporcularla iletişim halindeyiz. Hepsi evinde. Aynı şartlardayız. Sadece bu durum Türkiye'nin başına gelmiyor. Muhtemelen yarışmalar açıklandığı zaman ona göre planlama yapmak lazım. Yeni bir rekor hedefim olacak tabii ama bu süreç bittiğinde bakacağız.

'GECENİN 3'ÜNDE GİZLİ GİZLİ JORDAN İZLERDİM'

Okulun basketbol takımındaydım. Gece gizli gizli 3'te kalkıp NBA maçları izler, odama Michael Jordan posterini asardım. İnanılmaz bir basketbol aşkım var. Jordan zamanını benim yaşımdakiler daha iyi anlar ne hissettiğimi. Michael Jordan, basketbolda bir numara. Ağzım açık, uçan adam diye onu izliyordum. Sporda bana ilham veren kişidir kendisi. Ancak basketbolda Lakers, futbolda ise Fenerbahçeliyim.

Balina gibi devasa bir canlı ile yüzmek çok farklı hissettiriyor. Gezegendeki küçük bir parça olduğunuz dan diye yüzünüze vuruluyor. Öyle bir canlıyla yüzdüğümde bütün ruhum yenileniyor sanki.

'ADADA EN ÇOK ZORLANDIĞIM ŞEY BUYDU'

Survivor'ı çok fazla takip edemiyorum. Bana çok uzun geliyor. 7'de başlayıp 12'lere falan kadar gidiyor. O kadar uzun ki zihnine girmeyi başarıyor. O bitiyor, arkasından yorumları geliyor. Kendi olduğum bölümlere hiç bakmadım ne yapmışım diye. Benim zamanımda sürekli insanlar birbirine bağırıyordu. Adada en zorlandığım şey oydu. Beni bırak adaya balıklarla yaşarım. Ama böyle muhabbet olmasa da suçlu damgasını yiyorduk. Benim olduğum Survivor felaketti.

Şimdi daha rahat bir Survivor var gördüğüm kadarıyla. Karakterli insan kazansın. O ona ne dedi, bu buna ne dedi değil de karaktari olan kazanır umarım.

'İLHAN İLE ÇOK İYİ ANLAŞIYORDUK AMA...'

Serhat Akın ile İlhan Mansız ikisi de farklı karakterdi. Serhat bağırıyordu bir şey yokken. İlhan ile başta çok iyi anlaşıyorduk. Yarışmadan önce de tanışıp gayet iyi anlaşıyorduk, antrenman yapıyorduk. Adada ikinci haftadan sonra birbirimize çok sert girmeye başladık. Orada muhtemelen aç kalmanın da etkisiyle agresifleştiklerini düşünüyorum. İkisi de eş değer sertlikteydi. İlhan ile daha çok şey paylaşmamıza rağmen sertliği kırıcıydı tabii.

'BİR FİLMDE OYNADIM ANCAK...'

Kendimi bir dizide falan göremiyorum. Garip bir teklif gelmişti. Sinema filminde başrole yakın bir teklif gelmişti. Su altında geçiyordu. Cansel ve Ekin vardı. Ben bu teklifi kabul ettim. Bir kaza geçirdik, ben boğuluyordum. Cansel beni kurtarmaya çalışıyor falan. Filmi çektik, sonuna geldik. Yapım şirketinin sorunları oldu ve film yayınlanamadı. Çok eğlendim, kesin yapmam dediğim bir şey değil. Dizi olacağını sanmıyorum ama.

Çocuklar için hazırladığım kitap koronavirüs sonrasında çıkacak. Hayalini kurduğum bir şeydi. Çocuklara denizi sevdirmek istiyorum. Şu an hazır, korona sonrası çıkacak. Su altında gözlemlediğim bir sürü şey var. Bunlardan kötü şeyler de var. Yunusların hapsolması gibi. Bunları eğlenceli bir şekilde aktarmaya çalıştım.

Turnuvaların bir çoğu erteleniyor. Olimpiyat kotası alan sporcular, spor tesisini yavaş yavaş kullanmaya başlayacak. Daha sıra havuzlara gelmedi ama kısa zamanda gelir.

Türkiye'de dalış için en iyi yer Kaş. Nefesimi su altında nefessiz 6 dakika tutabiliyorum. Su altında korktuğum bir hayvan olmadı. Cansız oldu da canlı olmadı. Su altında daha özgür hissediyorum. Yüzücü olmasam astronot olmak isterdim. Keşfedilmemiş yerleri keşfetmeyi çok seviyorum. Uzayı da görmek çok isterdim.