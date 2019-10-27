Şahika Ercümen’den en özel rekor denemesi

Gilindire Mağarası’nda yapacağı rekor denemesi için çalışmalarını sürdüren Dünya Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, yarın 90 metre sınırını aşarak Guinness Dünya Rekorları Kitabı’na girmeyi planlıyor.

Şahika Ercümen, hem Mersin’in hem de Gilindere Mağarası’nın tanıtımına da bu rekorla destek vereceğini belirterek, “Hedefimiz 90 metre olan dünya kadınlar rekorunu paletsiz olarak 100 metreye taşıma. Bunu da Mersin’deki dünyanın en özel yerlerinden olan Gilindere Mağarası’nda yapacağız. Ama her şeye rağmen biz bunu cumhuriyete ve ülkemizin bulunduğu durumdan dolayı Mehmetçiğe ithafen yapmak istiyoruz” dedi.