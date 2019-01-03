Dünya Serbest Dalış Şampiyonu olan iki sporcu Şahika Ercümen ve Derya Can Göçen mahkemelik oldu. Şahika Ercümen 26 Ekim 2018’de Salda Gölü’nde 65 metreye dalarak tatlı suda paletsiz değişken ağırlıkla dalış rekorunu kırdı.

Derya Can Göçen ise 24 Kasım’da aynı yerde 68 metreye daldı ve 3 metre ile Şahika Ercümen’in rekorunu geçti.

Şahika Ercümen, Derya Can Göçen’in Salda dalışının etik olmadığını söyledi: “Resmi başvurusu Kaş’a dalmak içindi. Ancak bizim Salda dalışımız ses getirdi. Kendisi başvurusunu Salda’ya dalmak için değiştirdi. Bu etik değildir.”

Ercümen, Göçen’ın Salda’daki dalışı yaptıktan sonra Instagram’ından kendisine ağır eleştiriler yönelttiğini iddia ederek mahkemeye başvurarak iki kez birer aylık tedbir kararı aldırdı.

Bu kararın ardından Derya Can Göçen de Ercümen’in kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle Çanakkale’de mahkemeye başvurdu ve 15 günlük tedbir kararı çıkarttı.

Şahika Ercümen yaşananlarla ilgili şunları söyledi: “Çok ciddi hakaretler olduğu için böyle bir karar aldırdım. Benim kendisiyle ne iletişimim, ne irtibatım var” dedi. Derya Can Göçen ise, kararla ilgili konuşmak istemediğini belirterek, “Üzerine yorum yapmak, arkadaşımı da rencide etmek istemiyorum. Ancak keşke rekorumla haber olsaydım” dedi.

TASVİP ETMİYORUZ

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu iki şampiyonun yaşadığı süreçle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Kamuoyuna ve sosyal medyaya yansıyan bu tür hukuki süreçlerle serbest dalış ve sualtı sporlarımıza gölge düşürülmesini kesinlikle tasvip etmiyoruz.”

(Hürriyet)