Instagram hesabından bikinili fotoğrafını paylaşan Wolanski, koronavirüs salgını nedeniyle ormanda yaşamaya başlayacağını ve tarzan gibi bir hayat süreceğini yazdı.

Yazdığı bu esprili mesaj, takipçilerinin beğenisini kazanırken eğlenceli yorumlar almasına neden oldu.

Bir takipçisinin, "Ömrümün sonuna kadar seninle ormanda yaşarım" yorumu ise en çok beğenilen yorumlardan biri oldu.

Erkek arkadaşının sahibi olduğu internet sitesinin reklamını yapmak için Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya atlayan Wolanski, bir anda tüm dünyanın gündemine oturmuştu.Sosyal medya hesabında inanılmaz bir takipçi artışı yakalayan Wolanski'nin şu an 3,6 milyon takipçisi bulunuyor.