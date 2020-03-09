Sahaya mayoyla atlayan Kinsey Wolanski, paraşütle atlarken ayak bileğini kırdı!
Geçtiğimiz sene Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool ve Tottenham maçında sahaya mayoyla atlayıp müstehcen pozlar veren fenomen Kinsey Wolanski, Instagram hesabından bileğini kırdığını açıkladı.
Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya girip tüm dikkatleri üzerine çeken Kinsey Wolanski, talihsiz bir olay yaşadı.
Instagram fenomeni haline gelen Kinsey Wolanski, Instagram hesabından bileğini kırdığını açıkladı.
Wolanski, bileğini kırdığı o videoyu da paylaştı.
Neşe içinde başlayan paraşütle atlayış videosu acılar içinde kıvranarak sonlandı.
Wolanski'nin ağlamaklı halleri dikkat çekti.