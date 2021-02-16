Şahangiller Espor adını duyurmaya kararlı

Şahangiller Espor kurucusu Emrah Şahan, espor arenasında ülkemizin adını duyurmak için kararlı olduğunun sinyallerini verdi.

Şahangiller Espor’un 15 Şubat itibariyle finalinin oynanacağı PES2021 turnuvası devam ediyor. Organizasyonun ilk projesi bir PES2021 turnuvası oldu. Gelecek projeler hakkında da sosyal medya hesaplarından ara ara ipuçları paylaşıyor. Yakında farklı dallarda farklı turnuvalar düzenleyeceğini söyleyen Emrah Şahan, federasyona başvuracaklarını ve resmi olarak espor dünyasına gireceklerini belirtti. Son olarak Şahangiller Espor İnstagram hesabı yayınladığı anketle takipçilerini heyecanlandırdı.

CS:GO, Fifa, Valorant, LoL gibi oyunlarda da boy gösterecek olan Şahangiller Espor, emin adımlarla geliyor.

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