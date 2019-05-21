Şahan: Ayrılacağız gibi görünüyor

Bordo-Mavililer, 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini 1 yıl kısaltmış ve tecrübeli oyuncunun maaşını da düşürmüştü. Yeni şartlarla Karadeniz ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesini uzatması beklenen Olcay’ın hem abisi hem de menaceri olan Osman Şahan flaş bir açıklamada bulundu.

Fırtına’dan teklif gelmediğini dile getiren Osman Şahan, “Olcay, fedakarlık yaparak sözleşmesini kısalttı. İstese FIFA, TFF, UÇK’ya gidebilirdi. Ayrılacağız gibi görünüyor. Almanya ve Türkiye’den teklifler var. Ancak Trabzon isterse yine görüşür, fedakarlık yaparız” dedi.