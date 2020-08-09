Önceki gün Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester City evinde Real Madrid’i 2-1 devirip adını çeyrek finale yazdırdı. Ancak mücadeleye damgasını vuran olaylardan biri ise iki takımın hocasının maç sonu ortaya çıkan görüntüleri oldu.

Londra ekibinin menajeri Pep Guardiola ile Eflatun-Beyazlılar’ın teknik direktörü Zinedine Zidane, karşılaşmada son düdüğün gelmesinin ardından yeşil sahalarda ender görülen bir olaya imza attı.

İki başarılı teknik adam maçın ardından birbirleriyle uzunca bir süre fikir alışverişinde bulundu. İki hocanın birbirine gösterdığı bu sayı, sosyal medyada günün en çok konuşulan konularından biri oldu.