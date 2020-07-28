Sahada Başakşehir, tribünde Fenerbahçe şampiyon

Pandemi nedeniyle 81 maçın seyircisiz oynandığı Süper Lig’de 2019-2020 futbol sezonu sona erdi. Geçen sezon Süper Lig’de mücadele eden 18 takımın maçlarını (Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi, hazırlık maçları ve şampiyonluk kutlaması dahil) toplam 5,1 milyon futbolsever stadyumlarda izlerken, bu sezon seyirci sayısı 3,8 milyonda kaldı.

Süper Lig’de ilk 25 haftanın seyirci ortalaması 14 bin bandına ulaşırken, 25 haftalık verilere göre Fenerbahçe , 38.018 seyirci ortalaması ile ligin en fazla seyircili kulübü oldu.

Rakamlarla 2019-2020 Futbol Sezonu

SATILAN BİLET SAYISI 1 MİLYONUN ALTINDA KALDI

2018-2019 sezonunda Süper Lig maçları için satılan bilet sayısı 1,5 milyon iken 2019-2020 sezonunun 25 haftalık periyodu toplamında 910.624 adet maç bileti satıldı.

TARAFTARLAR GİŞELERİ DEĞİL İNTERNET PLATFORMLARINI TERCİH ETTİ

2019-2020 sezonunda Süper Lig maçları için satılan biletlerin %76’sı passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden, %24’ü stadyum gişeleri ve diğer platformlardan satın alındı.

EN FAZLA MAÇ BİLETİ SATAN GALATASARAY OLDU

2018-2019 sezonunda en fazla maç bileti satan kulüpler sırasıyla Trabzonspor, B.Belediye Erzurumspor ve Beşiktaş iken, 2019-2020 sezonunda en fazla maç bileti satan kulüp Galatasaray oldu. Sarı kırmızılı ekibi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor takip etti.

DEMİR GRUP SİVASSPOR EN FAZLA BİLET SATAN ANADOLU KULUBÜ

Anadolu ekipleri arasında en fazla maç bileti satan kulüp Demir Grup Sivasspor oldu.

AVRUPA LİGLERİNDE SEYİRCİ ORTALAMASI:20.454

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında ( 18 maç) toplam 368.173 kişi stadyumlarda yer alırken, maçların seyirci ortalaması 20.454 olarak kayıtlara geçti. Sezonun Avrupa Ligleri maçları arasında en fazla seyircili maçı, Galatasaray-Real Madrid karşılaşması oldu. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’ndaki karşılaşmayı 48.968 kişi tribünden seyretti.

EN FAZLA İLGİ FENERBAHÇE MAÇLARINA

· 2019-2020 sezonunda Anadolu ekiplerinin 4 büyüklerle olan maçlarında, en fazla seyircili maçlar Fenerbahçe ile olan müsabakalar oldu. Örneğin, 25 haftalık süreçte seyirci ortalaması 5.300’lerde olan Alanyaspor Fenerbahçe maçında 8.573 kişiye ev sahipliği yaparken, 11.918 ortalaması olan Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe maçında 21.214 seyirci sayısına ulaştı. 11.534 seyirci ortalamasına sahip Antalyaspor, Fenerbahçe maçında 21.684 ile ligin en fazla seyircili maçına ulaşırken, Yeni Malatyaspor 8.500’lerde olan ortalama seyirci sayısını Fenerbahçe maçında 2’ye katladı.

EN AZ SEYİRCİLİ TAKIM LİG ŞAMPİYONU BAŞAKŞEHİR

Medipol Başakşehir FK, 2018-2019 sezonunda 3.863 seyirci ortalaması ile ligin en az seyircili 2.takımı idi. Bu sezon 25 haftalık periyodda, 2.892 seyirci ortalamasına sahip kulüp, Türk futbolunun yeni şampiyonu ünvanını alsa da, seyirci ortalaması ile ligin en son sırasındaki kulüp oldu.

2019-2020 sezonu seyirci ortalamaları