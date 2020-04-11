2006 Dünya Kupası Finali, tarihin unutulmaz anlarından biriyle özdeşleşmiş durumda. İşte yaşanan o an, Fransa Milli Takımı'nın iki önemli isminin yıllarca konuşmamasına neden oldu.

Zidane'ın milli takımla son kez sahneye çıktığı dev finalde, Fransa 6. dakikada Zidane'ın penaltı golüyle 1-0'lık üstünlüğü yakalamıştı. İtalya ise 19. dakikada rakibine Marco Materazzi ile karşılık verdi ve 90 dakika da 1-1'lik eşitlikle tamamlanıp karşılaşma uzatmalara gitti.

Uzatmaların da ilk devresi 1-1 eşitlikle geçilmişken 110. dakikada Materazzi'nin provokasyonlarına dayanamayan Zidane, rakibinin göğsüne attığı kafa ile 10 kişi kaldı. Penaltılara giden karşılaşmada ise kazanan İtalya oldu.

O dönem Fransa'nın sağ beki olarak görev yapan Willy Sagnol da yıllar sonra yaşananları İspanyol basınından AS'a anlattı.

İlk olarak Zidane'ın karşılaşmada attığı penaltı golüne değinen Sagnol, "Zidane'ın penaltısı gerçekten çok önemliydi. Biri panenka denediğinde hala büyük risk olduğunu düşünen eski kafalılardanım" dedi.

Gole rağmen gerginliğini aktaran Sagnol, "Penaltı sonrası ilk düşüncem Zidane'ın tam bir çılgın olduğuydu. O golü attığı anda ise çok mutluydum. Yine de bilmiyorum, ağzımda acı bir tat bırakmıştı" dedi.

Zidane'ın kırmızı kart görmesinin kendilerini etkilediğini ve soyunma odasına gittiğinde Zidane'a çok kızgın olduğunu belirten Sagnol, "Soyunma odasına gidiyorsun, kaybetmişsin ve orada özür dileyen biri var. Ama duymuyorsun! Hayal kırıklığı içindesin. Özürlerini kabul etmek veya onunla konuşmak istemedim. Tuvalete gitmek durumunda kaldım. 10 dakika içinde 250 sigara içtim" dedi.

Finalde yaşanan kırmızı kart olayının ilişkilerinde büyük bir hasar yarattığını belirten Fransız oyuncu, "Neredeyse iki yıl konuşmadık. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası barıştık. Karım onunla konuşmam gerektiğini söyledi. Onu aradım, davet ettim ama gece gelemedi. Sabah geldiğini görmek ise beni mutlu etti. Güzel bir sohbet ettik ve dostluğumuz yeniden başladı" ifadelerini kullandı.