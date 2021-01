Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Antalya’da Muratpaşa Belediyesi örnek bir faaliyet başlattı. Muratpaşa Belediyesi, Kovid-19 pandemisinde uzun süre evde kalmaya bağlı oluşabilecek rahatsızlıkların önüne geçmek, spor ve doğru beslenmeyle kişilerin bağışıklık sistemini güçlendirirken toplum sağlığı sorunu haline gelen tansiyon, şeker, kanser, obezite gibi hastalıklarla mücadeleyi amaçlayan Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’ni başlattı. Yaz aylarında mahalle tanıtımları ile başlayan projede, diyetisyenler hem gruplar halinde hem de kişilere doğru beslenmeyi anlatırken spor eğitmenleri de park ve diğer açık alanlarda ücretsiz antrenman programları düzenliyor.

Toplumun bilincini artırmak için…

Başkan Ümit Uysal, Muratpaşa’da yıllardır, her yaştan birey için spor ve fiziksel aktivite programları uyguladıklarını belirtti. Birer toplum sağlığı sorunu haline gelen tansiyon, şeker ve kanser hastalıkları karşısında en önemli silahın spor ve bilinçli, doğru, sağlıklı beslenme olduğunu belirten Başkan Uysal, “Her yıl milyonlarca ölüme neden olan ama pek çoğu önlenebilir olan bu tür hastalıklara karşı toplumsal bilinci artırmak, komşularımızı doğru beslenme ve spor yapmaya teşvik etmek amacıyla geniş kapsamlı bir çalışma başlattık. Komşularımızın her yanlış lokmasından, spor yapmadan geçirdikleri her günden, haftadan sorumluyuz” diye konuştu.