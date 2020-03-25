Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 32 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek 32 bin sağlık personelinin alımının yapılacağı kadrolar da açıklandı. Sağlık Bakanlığı 18 bini sözleşmeli sağlık personeli, 14 bini sürekli işçi (güvenlik ve temizlik) olmak üzere 32 bin personel alacak olup, başvurular yarından itibaren ÖSYM ve İŞKUR aracılığı ile alınmaya başlanacak. 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına başvurular ÖSYM'nin sitesi üzerinden, 14 bin işçi alımına başvurular ise İŞKUR internet sitesi üzerinden alınacak.

Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması

32 bin personel alınacağını duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan gelen açıklama şöyle:

Coronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz bugünlerde sağlık ordumuzu güçlendiriyoruz. Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz. 11.000'i Hemşire, 1.600'ü Ebe ve 4.687'si Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında sağlık meslek mensubu alıyoruz.

Sağlık Bakanlığı 32 bin sağlık personeli alımı ne zaman?

Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylarımız tercihlerini 26 Mart– 1 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabilecek. Duyurular için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresini takip ediniz. Ayrıca, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14.000 sürekli işçi istihdamı yapılacaktır.

Sağlık Bakanlığı 32 bin sağlık personeli başvuru tarihi ne zaman?

Başvurular, 26 Mart– 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılacak. Bu atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.

Hayırlı olsun.



