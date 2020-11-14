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Sağlık Bakanı Koca: Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın

Sağlık Bakanı Koca, maskesini burnu açıkta bırakacak şekilde kullananları, "Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın." şeklinde uyardı.

14 Kasım 2020, Cumartesi 18:31 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca: Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, burnun altına indirilmiş maskenin yarısı kesilmiş maskeden farkı olmadığını belirterek şunları kaydetti: "Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, burnun altına indirilmiş maskenin yarısı kesilmiş maskeden farkı olmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın."

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