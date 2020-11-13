Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Talebimiz, her vatandaşımızın istisnasız tedbirlere uyarak bu mücadeleye katkı vermesidir. Bunu bir vatandaşlık görevi olarak görüyorum, kul hakkı olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle, eşinin, dostunun hakkını koruyan, tedbirlere uyarak bu mücadeleye katkı veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Sağlık Bakanı Koca, adı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İsmail Fehmi Cumalıoğlu olarak açıklanan Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedefler doğrultusunda, özellikle sağlıkta Türkiye'de çağ atlanan bir dönem yaşandığını ifade etti.

Yaşananan günlerin, bir ülkenin geleceğinin teminatı için sağlık sisteminin gücünün ne kadar önemli ve gerekli olduğunu tüm dünyaya gösterildiğinin altını çizen Koca, "Liderliğinizde Türk sağlık sisteminde hızlı bir dönüşüm yaşanmış ve dünyada sayılı ülkeler arasında yer almamız mümkün olmuştur. Bugün sağlık sistemimizi daha da güçlendirecek bir adımı daha atıyoruz. Bu güzide eserler, son günlerde gayret ve fedakarlığı ile iftihar ettiğimiz yetişmiş sağlık insan gücümüze, hizmet sunma ve eğitim verme adına müstesna bir imkan daha sağlayacaktır." dedi.

"Şehir hastaneler zincirinin 17'ncisi"

Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesinin, şehir hastaneleri zincirlerinin 17’inci, kamu özel işbirliğiyle yapılan hastanelerinin 13’üncü halkası olarak halkın hizmetine sunulacağını vurgulayan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"158 bin metrekare kapalı alana sahip 486 yataklı hastanemiz, yüksek teknolojiyle donatılmış 18 ameliyathane, ilave 102 yoğun bakım yatağı ile hizmet verecektir. Aynı anda 124 poliklinikte hasta muayene edilebilecektir. Binamız 651 sismik izolatör ile deprem anında bile hizmeti aksatmayacak şekilde dayanıklı ve kendi enerjisini üretebilecek çevre dostu trijenerasyon sistemini haiz olarak inşa edilmiştir. Hastanemizin, sadece Tekirdağ’a değil Trakya’nın önemli bir kısmına hizmet vereceğine ve bölgenin önemli bir sağlık üssü olacağına inanıyorum.





Bildiğiniz gibi, geçtiğimiz aylarda Anadolu’nun birçok yerinde hasta sayılarında önemli artışlar oldu. Salgının üstesinden gelmek bizim elimizde. Yerinde ve uygun tedbirleri hayata geçirmek ve bu tedbirlere tavizsiz uyumu sağlamak başarının anahtarıdır. Testlerin erken sonuçlanması, tedaviye daha erken başlanması, filyasyon ekiplerinin artırılıp filyasyon süresinin kısaltılması, temaslı takibi ve izolasyon, semptomlulardan hızla numune alınması etkisini bariz olarak gördüğümüz hususlar."