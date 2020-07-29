Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Koca, Kurban Bayramı'nda kısıtlamanın gündemde olmadığını söyledi. Bilim Kurulu bayram önlemleri gündemiyle toplandı. Toplantı sonrası konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:
Kurbanlık alışverişleri belediyeler tarafından belirlenen ve denetlenen yerlerden yapılmalı.
- Hayvan satış alanlarında kısa kalınmalı.
- 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişiler hayvan satış kesim alanlarında bulunmamalı.
- Abdest namazdan hemen öncesine bırakılmamalı evde alınmalıdır.
- Namaza herkes kendi seccadesiyle gitmelidir. Bu Kurban Bayramı hep birlikte vereceğimiz bir sınavdır.
- Bütün bayram boyunca dikkat edeceğimiz en kritik hususlardan biri ise şudur: El öpmeyi, el öptürmeyi, tokalaşmayı, sarılıp öpüşmeyi gelecek bayramlara erteleyeceğiz. Kurban Bayramı hep birlikte vereceğimiz bir sınav. Hayatımızda el öpmediğimiz, sarılmadığımız ikinci bayram olarak yer alacak. Yüz yüze ziyaret makbul değil, kutlama telefonla yapılmalı.
- Bayramda kısıtlama gündemde yok.
- Test kitlerimizin doğru sonuç verme oranı yüzde 90'ın üzerindedir.
- Ramazan Bayramı'nda uygulanan kısıtlamaların tamamı düşünüldüğünde 10 gün sonraki günlük vaka sayısında yüzde 15 azalma olmuştur. Önceki bayramda elde ettiğimiz sonucu gönüllü kısıtlarla hedefleyelim. İşi ciddiye alalım ki bayram sonrası gözümüz vaka tablosunda olmasın.
- Dünyada ikinci dalga beklentisinin olduğunu görüyoruz. Erken dönemde bizim şu günlerde bu döneme daha iyi bir geçiş yapmamız gerekiyor. Şu dönemde bu günleri çok iyi değerlendirmemiz bu salgını ve yayılımı önleme gayreti içinde olmalıyız.