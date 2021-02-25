Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında futbol gündemini yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı.

Müsabakaların seyircisiz oynanmaya devam edeceğini açıklayan Bakan Koca, "Maçlarla ilgili benzer şekilde tedbirler, zaten yasak var biliyorsunuz. Taraftar olmak insanımızın sağlığını ötelemeyi gerektirmez. 83 milyon olarak eşit fedakarlıkla mücadele etmeliyiz. Hepimizin hassasiyetle üzerine düşeni yapması gerektiği kanaatindeyim." dedi.





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