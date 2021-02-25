Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika seyirci açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüs ile ilgili son gelişmelere ilişkin basın açıklaması yaptı. Bakan Koca, müsabakaların seyircisiz oynanmaya devam edeceğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında futbol gündemini yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı.
Müsabakaların seyircisiz oynanmaya devam edeceğini açıklayan Bakan Koca, "Maçlarla ilgili benzer şekilde tedbirler, zaten yasak var biliyorsunuz. Taraftar olmak insanımızın sağlığını ötelemeyi gerektirmez. 83 milyon olarak eşit fedakarlıkla mücadele etmeliyiz. Hepimizin hassasiyetle üzerine düşeni yapması gerektiği kanaatindeyim." dedi.