Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

Corona virüs tehdidi ortadan kalkmış değil. Bu, son taşıyıcının izolasyonu ve tedavisi ile mümkündür.

Bugüne dek her ne kadar 'normale dönüş' ifadesi yer yer kullanılsa da esasında normale dönmüyoruz. 'Yeni hayatın normalleri'ni oluşturuyoruz.

Risk devam etmektedir. Kontrolün kaybı ikinci bir dalganın davetçisi olacaktır. Bunu birçok ülkede gördük. Bazı kısıtları esnettiğimiz yeni döneme isim vermeyi yararlı buluyoruz. Mücadelemiz için fikir verecek bu isim 'kontrollü sosyal hayat'tır.Kontrollü sosyal hayatta iki temel kural var. Birincisi dışarı çıkmamız gerekiyorsa maske kullanacağız, ikincisi sosyal mesafeyi ayarlayacağız.

Vakalarımızı erken tespit edeceğiz. Toplu mekanlarda düzenli taramalar yapacağız.

"Birçok yerden maske alabilmenin önü açıldı"

Ücretsiz gönderip eczaneden alınanlar dışında, maskeye erişebilmek için birçok yerden alabilmenin önü açıldı, taban fiyatı olmak kaydıyla Maskeye eczane ve marketler dahil olmak üzere birçok yerden ulaşabilecekler. Bununla ilgili Ticaret Bakanlığımızın da bir açıklaması olacak. Şu ana kadar ücretsiz olarak 160 Milyon maske dağıtıldı. En geç cuma itibariyle Ticaret Bakanlığı'mızın maske tavan fiyatıyla ilgili açıklaması olacak.

"Ligler konusunda sorumluluk TFF'nin"

Ligerin ne zaman başlayacağı konusunda kararı TFF verecektir. Sorumluluk TFF'nin. Bakanlık ve Bilim Kurulu olarak bizim herhangi bir öneri yaklaşımımız söz konusu değildir. Hala aynı noktadayız.

"Restoranlar açılmayacak"

Bu hafta sonu için sokağa çıkma yasağının devam ettiğini söyleyebiliriz. Sadece büyüklerimizle ilgili belirli bir zaman dilimi serbest. Önümüzdeki haftalarla ilgili karar alındıkça açıklamamız olacak. YKS, LGS ve Askeri Öğrenci sınavlarının tarihinin belirlemesine ilişkin karar hükümetimize aittir. 65 yaş üstü her büyüğümüze 5'li paket olarak maske gönderilmişti. Pazara kadar serbest alabilmenin de önü açılmış olacak. Restoranlar, lokantalar, kafeler açılmayacak, böyle bir karar yok. Bu işletmeler kapalı olmaya devam edecek. Yeni dönemin kendine has kuralları olacak ve biz artık bu kurallara alışarak yeni bir hayatı devam ettireceğiz.







