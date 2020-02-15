Sağ bekte Martin Linnes sol bekte Ömer Bayram

Alanyaspor ile oynanan Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında kırmızı kart görerek, Süper Lig’deki Yeni Malatyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşen Mariano, yarınki maçta takımını yalnız bırakacak.

Mariano’nun yerine ise sağ bekte Martin Linnes’in oynayacağı, sakatlıktan yeni dönen Saracchi’nin riske edilmeyeceği ve sol bekte de normalde önde oynayan Ömer Bayram’ın forma giyeceği bilgisine ulaşıldı.