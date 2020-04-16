Safra kesesi taşı, kolay tespit edilemeyen bir rahatsızlıktır. Bulguların dikkatlice takibi gereklidir. Doktorlar tarafından teşhis ve tetkikin başka hastalıklarla karıştırılmaması bakımından oldukça dikkatli bir şekilde yapıldığının gözlemlendiği bir rahatsızlıktır.

Başlıca bulgular

Karaciğer alt kesimindeki küçük bir kesedir. Temel görevi; karaciğerin ürettiği safrayı depolamaktır. Bu taşın belirtileri çeşitli işaretlerle kendini ele verir. Yaygın olarak görülen ve çoğunlukla zararsız olduğu bilinen safra kesesi taşları, mide bulantısını ve beraberinde türlü ağrıları meydana getirir. Safra kesesi taşları, bu belirtileri vermeyebilir de ömür boyu sessiz bir şekilde vücutta bulunabilirler. Bu tür belirti vermeyen safra kesesi taşları asemptomatik taşlardır.

Asemptomatik taşlar için bazı özel durumlar haricinde uzmanların görüşü ameliyata gerek olmadığı yönündedir. Safra kesesi taşları, hareketli bir yapıya sahiptir. Bu sebeple biliyer kolik denilen özellikle yağlı yiyeceklerin tüketimi akabinde şişkinlik, hazımsızlık sırta vuran kısa süren ağrılar bunlara ilaveten karnın üst bölgelerinde ve sağ tarafta ağrılar baş gösterebilmektedir. Ağrının şiddetine bağlı olarak kusma ve bulantı görülebilmektedir. Bazen safra taşları, akut kolesistit denilen uzun süren ağrı, kusma ve ateşe sebep olan safra kesesi iltihabına neden olabilmektedir.

Safra kesesi iltihabı, ciddi bir hastalıktır. Zira iltihabın ilerlemesi halinde safra kesesi delinebilmektedir. Bu delinme sonucunda karının içi iltihap dolarak ölüme yol açabilir. Safra taşları, safra kesesi kanserinin sebepleri arasında gösterilmektedir. Safra taşlarının, safra yollarına düşmesi ise koledokolitiazise, koledokolitiazis ise tıkanma sarılığına, kolanjit denilen safra yolları iltihabına ve pankreas iltihabına sebep olabilmektedir. Sebep olduğu rahatsızlıklara KC iltihabı ve apsesi de eklenmelidir. Tüm bu rahatsızlıklar, ölüme yol açabilen ciddi hastalıklar arasındadır.

Safra kesesi taşı nasıl anlaşılır?

Safra kesesi taşı varlığı halinde karnın sağ üst kesiminde, sırta ve omuza doğru sancılanma olur. Bu çok fazla yağ içeren yemeklerin tüketiminden sonra daha şiddetlenir. Bazen küçük safra kesesi taşları, keseden düşerken ortaya çıkar ve ağrı yaparlar. Hastalarda titremenin, üşümenin, ateşin görülmesi kolanjit olabileceğine işaret eder. Akut pankreatitte ise belirtiler daha şiddetli görülmektedir.

Safra kesesi ne işe yarar?

Safra kesesi, karaciğerin bir parçasıdır. Safranın depolandığı bir organdır. Karaciğerde, gün içinde üretilen ortalama 700 ml safra, ortak karaciğer kanalına boşaltılmaktadır. Safranın içeriğinde karaciğerden süzülen atıklarla birlikte sindirim için gereken enzimlerde bulunur. Safranın bileşimi, kişinin beslenme şekline göre farklılık arz eder. Temel olarak ise aynı birleşenlerden meydana gelir. Safra kanalı ile onikiparmak bağırsağı bağlantı uç kısımda bir meme bulunur. Bu memenin etrafında büzme kası bulunur.

Sindirim sistemi, istirahatte bulunduğu sırada büzme kası kapalıdır. Bu durumda karaciğerden gelen safra, doğrudan bağırsağa akmaz. Safra kesesinde depolanır. Özellikle yağlı bir yemek yenildiği zaman bu meme açılır. Safra kesesi büzülür. İçerisindeki safra onikiparmak bağırsağına boşalır. Böylelikle safra gıdalar ile daha iyi bir şekilde karışır. İçerisinde bulunan sindirim enzimlerinden faydalanılır.

Safra taşı neden oluşur?

Genetik, aşırı kilo, safra kesesi ile ilgili sağlık sorunları ve beslenme şekli nedeni ile safra taşı oluşur.

Pigment taşları, siroz ya da orak hücre anemisi gibi kan hastalıkları olan bireylerde daha yaygın olarak görülmektedir.

Safra taşı kimlerde olur?

Safra taşları;- Özellikle kadınlarda

- Yaşlılarda

- Obezite Sorunu Olanlarda

- Diyabet Hastalarında

- Hamilelerde

- Hızlı Kilo Kaybı Yaşayanlarda

- Kolesterol Sorunu Olanlarda

- Östrojen İçeren İlaçlarla Tedavi Görenlerde

- Karaciğer Hastalıkları Olanlarda görülmektedir.

Safra kesesi hastalıklarının bitkisel tedavisi

- Deve Dikeni Ekstresi: Günde iki kez 150 miligram alınır. Antioksidan özelliği sayesinde safra akışını artırır. Safra kesesinin temizlenmesine yardımcı olur.

- Lipoz Enzimleri: Yemeklerle birlikte iki kapak alınır. Yağın sindirimi için safrayı destekler.

- Safra Tuzları: Yemeklerle birlikte 500-1000 miligram alınır. Yağların parçalanmasına destek olur. Safra kesesi rahatsızlığını büyük ölçüde azaltmaktadır.

- Zerdeçal: Günlük 1000 miligram alınır. Safra kesesinin şişkinliğini azaltan ve safra akışını iyileştiren anti inflamatuar özelliğine sahiptir.

- Diken Üzümü: Safra Kesini temizler. Enfeksiyonla savaşır.