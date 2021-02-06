Türk futboluna hizmet etmiş olan pek çok emekli futbolcu vardır. Bunların arasında da Saffet Sancaklı yer almaktadır. Saffet Sancaklı aynı zamanda hem eski futbolcu hem de iş adamıdır. Santrafor mevkisinde uzun yıllar boyunca top koşturan Saffet Sancaklı Türkiye A Milli Takımı'nda da uzun yıllar oynamıştır. Saffet Sancaklı bir dönem genel seçimlerde milletvekili adayı da olmuştur. Saffet Sancaklı 1.90 metre boyunda, santrafor mevkisinde oynamış olan bir futbolcudur. Saffet Sancaklı Türkiye'de Galatasaray ve Fenerbahçe 'de de forma giymiş bir futbolcuydu. Saffet Sancaklı toplamda 6 dil bilmektedir.

Saffet Sancaklı nereli?

Saffet Sancaklı o zamanın Yugoslavya'ya ait olan Tutin şehrinde dünyaya gelmiştir. Saffet Sancaklı aslen Boşnaktır.

Saffet Sancaklı kaç yaşında?

Saffet Sancaklı 1966 doğumludur. 55 yaşındadır.

Saffet Sancaklı hangi takımlarda oynadı?

Saffet Sancaklı kariyerinde pek çok takımda forma giyme şansı elde etmiştir. Saffet Sancaklı'nın profesyonel hayatında oynamış olduğu takımlar aşağıda listelenmiştir;

- Gaziosmanpaşa Kültürspor (1983 - 1985)

- Vefa (1985 - 1987)

- Beşiktaş (1987 - 1988)

- Eskişehirspor (1988 - 1989) *kiralık olarak

- Konyaspor (1989 - 1990) *kiralık olarak

- Sarıyer (1990 - 1991) *kiralık olarak

- Kocaelispor (1991 - 1994)

- Galatasaray (1994 - 1995)

- Kocaelispor (1995 - 1996)

- Fenerbahçe (1996 - 1998)

- Konyaspor (1998 - 2000)

Saffet Sancaklı'nın futbol öyküsü

Saffet Sancaklı Tutin şehrinde dünyaya gelmiştir. 1966 yılında doğan Saffet Sancaklı, İstanbul'a yerleştikten sonra Gaziosmanpaşa Kültürspor ile futbol hayatına başlamıştır. 1983 yılında ilk kez Gaziosmanpaşa Kültürspor ile profesyonel kariyerine başlayan Saffet Sancaklı, 2 sene bu takımda oynamıştır. Saffet Sancaklı, Gaziosmanpaşa Kültürspor ile 2 senede 76 maça çıkmış ve 12 gol atmıştır. Santrafor mevkisinin vazgeçilmez oyuncuları arasında yer almıştır.

Saffet Sancaklı, 1985 yılında Vefa kulübü ile anlaşmıştır. Vefa kulübü ile 1987 yılına kadar forma giymiştir. 65 maçta 23 gol atmayı kaydetmiştir. 1987 yılında Beşiktaş'tan gelen teklifi kabul etmiştir. Beşiktaş ile 1 senede 23 gol atmış olan Saffet Sancaklı, 65 resmi karşılaşmada oynamıştır. Beşiktaş ile sözleşmesi devam ederken, 1988 - 1989 sezonunda Eskişehirspor'a kiralık olarak gönderilmiştir. Kiralık olarak bu takımda 30 maçta forma giymiş olup 11 gol atmıştır. Beşiktaş kulübü tarafından daha sonra 1990 yılında Konyaspor'a kiralanmıştır. Konyaspor'da 24 maçta 10 gol atmayı başardı.

Saffet Sancaklı daha sonra Sarıyer ile 1990 - 1991 sezonunda ise Sarıyer'e kiralanmış olup, üst üste 3 sezonda farklı takımlarda kiralık olarak forma giymiştir. Beşiktaş ile sözleşmesi bittikten sonra bonservisi ile birlikte Kocaelispor'a transfer olmuştur. Kocaelispor'da yaklaşık 3 sezon forma giymiştir. Kocaelispor'da 88 karşılaşmada forma giymiş ve bu performansı ona Galatasaray kapılarını açmıştır. 1994 - 1995 sezonunda Galatasaray'a transfer olmuş olan Saffet Sancaklı 43 maçta 35 gol atarak oldukça iyi bir istatistik yakalamıştır.

Saffet Sancaklı daha sonra sırası ile Kocaelispor, Fenerbahçe ve Konyaspor ile anlaşmıştır. Son olarak Konyaspor'da forma giymiştir ve 2000 yılında jübile yaparak futbola veda etmiştir. Saffet Sancaklı 454 karşılaşmaya çıkmış ve 183 gol atmıştır.

Saffet Sancaklı'nın Milli Takım öyküsü

Milli Takım'a ilk kez 1988 yılında dahil olmuştur. Türkiye U21 takımı ile 1 maça çıkmıştır. Türkiye a milli takım daveti ise 1992 yılında alana Saffet Sancaklı 20 maçta 6 gol atmıştır.