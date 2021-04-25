Saffet Akbaş: İlk 2’den çıkmak için şansımızı kovalayacağız

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Bursaspor'a konuk olan İstanbulspor, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında 90 dakikayı değerlendiren İstanbulspor Teknik Sorumlusu Saffet Akbaş, galibiyetten ötürü mutlu olduklarını kaydetti.

Akbaş, “Maçın ilk 25 dakikası istediğimiz düzeyde geçti. Erken sayılabilecek bir dakikada golü de bulduk, 30 ile 40. dakikalar arası Bursaspor oyuna ağırlığını koyduğu anda beraberlik golünü yedik, çabuk cevap verdik. Devreyi 2-1 önde bitirdik. İlk yarı bu bizim için iyi oldu, ikinci yarı daha fazla pozisyon bulabileceğimizi düşündük. Aslında biraz daha dikkatli olsaydık, başarabilecektik. İstediğimiz düzeyde olmadı. Bursaspor skorun dezavantajıyla üzerimize daha fazla geldi, riskler aldı, bunları değerlendirmemiz gerekiyordu, değerlendiremedik. Son 10 dakika çok fazla üzerimize geldiler, çok fazla geriye yaslandık skoru koruma adına. Bizim açımızdan güzel bir galibiyet oldu. Önümüzdeki maçları kazanıp, ilk 2’den çıkmak için şansımızı kovalayacağız. Takımımı ve ekibimi gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.