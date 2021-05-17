Saffet Akbaş: Gülen taraf biz olacağız

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Saffet Akbaş, Altay maçının ardından konuştu. Saffet Akbaş, maçın iki denk takımın mücadelesine sahne olduğunu ifade ederek, “Deplasmanda oynadık 3-2 yenildik ama 2 gol attık. Cumartesi rövanş oynayacağız. Bu iki golü kendi lehimize çevirmeye çalışacağız. Yenilmiş olsak da bu skor bize göre avantaj” dedi.

Saffet Akbaş, “Altay centilmence mücadele etti, bizim gibi. Hiçbir olay olmadı. Her iki takım oyuncuları ve teknik ekibini tebrik ederim. Cumartesi günü iki takımdan bir tanesi final oynayacak. Biraz iddialı konuşuyorum, yüzü gülen taraf biz olacağız. Az da olsa kendi seyircimiz önünde mutlu taraf olmayı hedefledik ve olacağımıza inanıyorum” diye konuştu.