Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sosyal medya hesabından siyah-beyazlı kulübün mevcut yönetimini eleştirdi. Mahmutyazıcıoğlu özellikle borç konusunda sert ifadeler kullandı.

Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş'ın bugün yaptığı paylaşımın altına, "Tıpkı sizin tüm mali işlerin başında olduğunuz dönemde olduğu gibi, geçmişten gelen borç Beşiktaş'ımızın uzun yıllardır gelen bir sorunu. Çok mu şaşırdınız. Güçlü Başkan şikayet etmez, mazeret üretmez çözer. Çözün sizden sonra gelen yönetime bu sorunları bırakmayın" ifadelerini kullanırken mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'yi de etiketledi.





Şafak Mahmutyazıcıoğlu, gelen cevaplar üzerine takımda çok fazla fırsat bulamayan Aras Özbiliz'in Erdal Torunoğulları ile imza atarken çekilen fotoğrafını paylaştı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eski başkan Fikret Orman hakkında da açıklamalarda bulundu.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, mevcut başkan Ahmet Nur Çebi hakkında da görev yaptığı dönemin büyük çoğunluğunda ikinci başkan olarak görev yaptığını ifade etti.