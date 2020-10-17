Safa Kınalı kimdir? kaç yaşında? hangi bölgede oynuyor?

23 Nisan 1999 doğumlu Safa Kınalı, sol kanat bölgesinde oynuyor. Zaman zaman sağ kanat ve forvet arkası bölgesinde de süre alan 21 yaşındaki oyuncunun gerçek bölgesi sol kanat.

Geçen sezon Türkiye Kupası'nda BB Erzurumspor'a bir gol atan Sefa Kınalı bu sezon, Yeni Malatyaspor ve Denizlispor maçlarında da oyuna sonradan girmişti.

Trabzonspor altyapısında yetişen Safa Kınalı, geçen sezon U19 Elit Lig'de 24 maçta 5 gol atmıştı