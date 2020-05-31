Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Genç ve maliyeti uygun isimlere yönelecek olan Kara Kartal, Partizan forması giyen Sadiq Umar ile ilgileniyor. Sadiq Umar’ın eşi Judy Mega'nın bir taraftarın “Come To Beşiktaş” paylaşımını beğenmesinin ardından transfer iddiaları da güçlendi. Partizan'dan ayrılmak istediği öğrenilen Sadiq'in kariyerini Beşiktaş taraftarı araştırmaya başladı.

Tam adı Umar Sadiq Mesbah olan forvet oyuncusu, 2 Şubat 1997'de Nijerya'da dünyaya geldi. 2013'te Nijerya ekiplerinden Abuja'dan İtalya'nın yolunu tutan Umar, futbol hayatı boyuncu birçok takımda görev aldı. Spezia formasıyla Çizme'ye adım atan Umar, 2015'te Roma'ya kiralandı. Başkent ekibi, 1.92'lik golcünün bonservisini 2016'da 2.5 milyon Euro karşılığında satın aldı.

Roma A takımında sadece 6 maça çıkabilen Umar, sırasıyla Bologna, Torino, NAC Breda, Glasgow Rangers, Perugia'ya kiralandı. Sırbistan ekibi Partizan, sezon başı kiraladığı Umar'ın bonservisini devre arasında 1.75 milyon Euro karşılığında aldı.

Partizan formasıyla ligde ve Avrupa'da 34 kez giyen Nijeryalı oyuncu, rakip filelere 17 gol bıraktı, 2 asist yaptı.

2022 yılına kadar Partizan ile sözleşmesi bulunan Umar'ın piyasa değeri 2 milyon Euro. Profesyonel kariyerinde 96 maça çıkan 23 yaşındaki oyuncunun 34 golü bulunuyor.