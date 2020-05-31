Gelecek sezon genç ve maliyeti uygun isimleri transfer etmek isteyen Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi yaşanıyor. Forvet arayışlarını sürdüren Kara Kartal'ın gündemine Partizan forması giyen Sadiq Umar'ı aldığı iddia edilmişti.

Beşiktaş'ın Sırbistan'dan ayrılmak isteyen Sadiq ile ciddi şekilde ilgilendiği ve kısa süre içerisinde resmi temasların başlayacağı gelen haberler arasındaydı. Sadiq Umar’ın eşi Judy Mega, bu iddiaları güçlendiren bir hamle yaptı. Mega'nın bir taraftarın “Come To Beşiktaş” paylaşımını beğenmesi transfer iddialarını güçlendirdi.

Partizan formasıyla bu sezon 34 maça çıkan Sadiq, rakip filelere 17 gol bıraktı, 2 de asist yaptı. Partizan, sezon başı Serie A ekibi Roma'dan kiraladığı genç golcünün bonservisini devre arasında 1.75 milyon Euro karşılığında satın almıştı.







