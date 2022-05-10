Sadio Mane, Muhammed Salah'la birlikte Liverpool'un son yıllardaki başarılı performansının önde gelen isimleri oldu. Ancak Mane'nin, Liverpool'da tüm gözlerin Muhammed Salah'ta olmasından dolayı rahatsız olduğu ve gelebilecek teklifleri değerlendirebileceği bildirildi.

NTV Spor'un Sky Almanya'ya dayandırdığı habere göre; Bayern Münih de Mane'yi sezon sonunda kadroya katmak için harekete geçti.

Liverpool'un Salah'ın sözleşmesini uzatmaya odaklandığı ve 2023'e kadar Kırmızılar ile sözleşmesi bulunan Mane'yle devam etmenin güç olduğu vurgulandı.

Mane'nin Bayern'in aradığı ideal golcü adayı olduğu iddia edilirken; sportif direktör Hasan Salihamidzic'in de haftasonunda Mane'nin temsilcisiyle biraraya geldiği bildirildi.. Bayern ve Liverpool arasında henüz bir görüşme olmadığı, buna karşın Mane'nin bir an önce durumunu netleştirmek istediği ifade edildi.

2016 yılında Southampton'dan Liverpool'a gelen 30 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon da beklentileri fazlasıyla karşıladı. 32 Premier Lig maçında 14 gol kaydeden Mane, takımıyla bu sezon şimdilik Lig Kupası'nı kazandı. Resmi maçlarda ise 47 maça çıkan Mane, 21 gol kaydetti.