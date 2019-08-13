Sadio Mane: İstanbul, şansımız olan bir şehir

Virgil Van Dijk: Adrian görevini yerine getirecektir

“Ballon D'or ödülüne aday gösterilmek onur verici”

Sadio Mane: Yarın hazır olarak sahada olacağız

"Bizim için önemli olan kupalar kazanmak"

Olgucan KALKAN, Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) - UEFA Süper Kupa maçında Chelsea ile karşılaşacak olan Liverpool’da futbolcular Sadio Mane ve Virgil van Dijk, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Mane, İstanbul’un kendileri için şanslı bir şehir olduğunu söylerken, Hollandalı oyuncu Virgil van Dijk ise kupayı kazanmak için geldiklerini ifade etti.

Liverpool ile Chelsea arasında Vodafone Park’ta yarın oynanacak olan UEFA Süper Kupa Finali öncesinde Liverpool’da futbolcular Sadio Mane ve Virgil van Dijk, basın toplantısında soruları yanıtladı. Virgil Van Dijk kendisine yöneltilen ‘Takımdaki en iyi defans oyuncusu kim?’ sorusu üzerine “Açıkçası bilmiyorum. Bazıları bir oyuncunun iyi olduğunu düşünür, başkası da bir başka ismin daha iyi olduğunu düşünür. Çok sayıda başarılı savunma oyuncusu var” cevabını verdi.

"ADRIAN GÖREVİNİ YERİNE GETİRECEKTİR"

Kaleci Alisson'un sakatlığı sonrasında kaleyi devr alacak Adrian hakkında açıklamalarda bulunan Hollandalı oyuncu, “Adrian iki haftadır aramızda. Her gün birlikteyiz. Hemen takıma katılması çok iyi olurdu. Çok deneyimli bir oyuncu ve bunu sahada gösterebilir. Premier Lig’de yıllarca oynadı. Kendisi kesinlikle görevini yerine getirecektir” ifadelerini kullandı.

"BALLON D'OR ÖDÜLÜNE ADAY GÖSTERİLMEK ONUR VERİCİ"

Ballon D'or ödülüne aday gösterildiği için gururlu olduğunu ifade eden Van Dijk, “Tabii ki bu kararlar önümüzdeki aylar içinde belli olacak. Benim bu kararları etkileme şansım yok. Bu ödüllere aday gösterilmek, adımın anılması, benim için onur verici bir şey. Ben sadece oynamaya devam edeceğim. Her gün kendimi geliştirmek istiyorum. İnsanlar bunu ödülle takdir etmek isterlerse, bu çok güzel olur. Tabii ki ben kulüpteki görevime, takımıma ve kendime odaklanıyorum” açıklamasında bulundu.

SADIO MANE: İSTANBUL, ŞANSIMIZ OLAN BİR ŞEHİR

Senegalli oyuncu Sadio Mane ise İstanbul’da oldukları için çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Burası şansımız olan bir şehir. Ümit ederim yarın da aynı olur ve maçı kazanan taraf oluruz çünkü elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

"YARIN HAZIR OLARAK SAHADA OLACAĞIZ"

Chelsea hakkında sorulan soruyu ise Mane, “Chelsea’nin Manchester United maçını izledim. 4-0’lık bir mağlubiyet aldılar. Yine de fırsatlar yakaladılar. Manchester oynadı ve kazanmayı da hak etti. Umarım biz de aynısını yaparız. Biz onları, onlar da bizi iyi tanıyor. Çok önemli ve güçlü bir rakip Chelsea. Elimizden geleni yaparak maçı kazanmak istiyoruz. Biz Liverpool oyuncusuyuz ve böyle şeyleri pek düşünmem. Burada oynuyorum ve her şeye bu açıdan bakıyorum. Kante, Chelsea için çok önemli bir oyuncu. Ancak ben rakibimizle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Tek söyleyeceğim, yarın hazır olarak sahada yer alacağız” cevabını verdi.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN KUPALAR KAZANMAK"

Virgil van Dijk’in Ballon D’or’a aday gösterilmesine karşın, bu ödülü Messi’nin kazanmasının takım arkadaşına haksızlık olup olmayacağı konusunda konuşan Mane, “Messi’nin ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu herkes biliyor. Bu ödülleri kazanmak güzel ama önemli olan bizim için kupaları kazanmak” ifadelerini kullandı.

Maçı kadın hakemin yönetecek olmasının kendi tutumunu değiştirmeyeceğini söyleyen Mane, “Bizim için fark etmez. Hatta iyi bir seçim oldu diyebiliriz. Bir hakem olarak doğru kararları da verecektir. Biz kendimizi oyuna vereceğiz” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Sadio Mane'nin açıklamaları

- Virgil Van Dijk'ın açıklamaları

- Antremandan detaylar

(FOTOĞRAFLI)