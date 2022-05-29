Sadio Mane, Bayern Münih’e yakın

Liverpool’la sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Mane’nin Liverpool ile olan kontrat uzatma görüşmeleri oldukça zor geçiyor ve anlaşma çok yakın görünmüyor. 30 yaşındaki Senagalli yıldızın önümüzdeki sezon takımdan bonservissiz ayrılmasını istemeyen Liverpool, Bayern Münih’in teklifini dikkate alarak Bayern Münih temsilcileriyle bir araya geldi.

Paris Saint Germain’in Kylian Mbappe ile sözleşme uzatması sonrası Sadio Mane transferinden vazgeçmesiyle birlikte Bayern Münih’in bu transferde rakibi bulunmuyor.