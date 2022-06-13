Liverpool'un son yıllardaki başarılı performansının önde gelen isimlerinden biri olan Sadio Mane, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Bayern Münih, Sadio Mane ile anlaşmaya çok yakın. Alman devi ile Senegalli yıldızın kısa süre içerisinde şartlarda anlaşmaya varması bekleniyor.

Bayern Münih, Liverpool'u ikna etmek ve tam bir anlaşmaya varmak için ise yeni bir teklif sunmaya hazırlanıyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Önceliği Bayern Münih

Liverpool, Benfica'dan Darwin Nunez'i kadrosuna katmaya hazırlanırken, Sadio Mane ise kararını verdi ve takımdan ayrılmak istiyor. Senegalli yıldızın transferde önceliği ise Bayern Münih.

Liverpool’la sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Mane, geçtiğimiz sezon 51 maçta forma giyerken, 23 kez ağları havalandırdı ve 5 kez de asist yapmayı başardı.



