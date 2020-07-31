Sadık yeni sezonu bekliyor

26 yaşındaki futbolcunun 15 Aralık 2019’da oynanan Sivasspor maçında diz bağları kopmuş ve sezonu kapatmıştı. Sadık, Ocak ayında harcama limitine takılan Fenerbahçe’nin Falette’i alabilmesi için maaşında indirime giderek fedakârlık yapmıştı. Başarılı oyuncu, sezonun son bölümünde özel çalışmalara başladı. Sadık Çiftpınar’ın hazırlık kampında takımla birlikte çalışması bekleniyor. Şanssız bir dönem yaşadığını söyleyen 26 yaşındaki stoper, “yeni sezonda yeni bir sayfa açacağım” dedi.