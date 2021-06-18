Fenerbahçe ’nin 28 yaşındaki stoperinin talipleri her geçen gün artıyor. Daha önce Süper Lig ’in yeni ekipleri Giresunspor ve Altay’ın yanı sıra Sadık’ın eski takımı Yeni Malatyaspor devreye girmişti. Sadık Çiftpınar’ı isteyen son kulüp Kayserispor oldu. Futbol direktörlüğü görevine getirilen Ali Naibi’nin 28 yaşındaki savunmacı için girişimlere başladığı öğrenildi. Yarın yapılacak olan seçimli genel kurul sonrası Fenerbahçe’ye resmi teklif sunulacağı belirtildi.