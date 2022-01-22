Sadık Çiftpınar: Sumudica bize söz verdi!

Sadık Çiftpınar 1-1 biten Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu...

Sadık Çiftpınar'ın açıklamaları...

"Beşiktaş büyük bir camia. Onlara saygı duyuyoruz ama artık her takıma karşı kazanmak için çıkıyoruz. Beşiktaş'ın attığı golü yemesek, belki penaltı golüyle kazanabilirdik. Şanslar da bulduk ama atamadık. Büyük takımlardan alınan puan önemlidir. Yolumuza devam edeceğiz. Marius Sumudica da takım için büyük mücadele veriyor. Bir söz verdi ve bu takımla devam edeceğini söyledi. Biz de onun destekçisiyiz. Taraftar da bize sonuna kadar destek versin, Allah'ın izniyle bu takımı ligde tutacağız."."