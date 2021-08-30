Lige farklı Trabzonspor yenilgisi ile başlayan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Gaziantep karşısında ise kalesini gole kapattı. Eski takımına dönen Sadık Çiftpınar yedek başladığı ligin 2'inci haftasındaki Göztepe deplasmanında İrfan Buz tarafından 65. dakikada oyuna alınarak, son dakikalarda sıklaşan Göztepe ataklarına karşı takım savunmasına katkı yaptı. 1-0 kazanılan bu maçta oyuncusunu hazır gören Teknik Direktör İrfan Buz bu kez Sadık'a ilk 11'de forma verdi. İç sahada oynanan ve 2-0 kazanılan Gaziantep FK mücadelesinde 90 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu, yaptığı kritik müdahaleler ile dikkat çekti. 2 galibiyetle sarı kırmızılı formaya geri dönüş yapan Sadık Çiftpınar savunmadaki başarısıyla da kaldığı yerden devam edeceğini gösterdi.

Taha AYHAN, Malatya DHA