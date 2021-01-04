Sadık Çiftpınar: Bu arma için elimden geleni yapıyorum

Fenerbahçe'nin farklı galip geldiği Kasımpaşa maçının ardından sol bekte mücadele eden Sadık Çiftpınar yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

Sadık Çiftpınar, "Benim iyi oynamamdan önemlisi bugün 3 puanı almamızdı. Bugün net de bir skor aldık. Benim nerede oynadığım önemli değil, sahada olmam yeterli. Bu arma için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Büyük taraftarımıza çok teşekkür ediyorum."

"Çok zor bir süreç geçirdim ben, taraftarımızın dışında aileme, eşime, kızıma, arkadaşlarıma, anneme, babama herkese çok teşekkür ediyorum. Başkanımız Ali Koç, Emre Abi, yöneticilerimiz, hocamız Erol Bulut, takım arkadaşlarım, hepsi en iyi şeyleri hak ediyor." ifadelerini kullandı