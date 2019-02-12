Süper Lig'in ikinci yarısına iyi başlayan ancak Kayserispor mağlubiyeti ile morali bozulan Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Rusya'nın Zenit takımı ile karşı karşıya geldi. Özellikle ilk yarıda fırtına gibi esen Sarı-Lacivertliler, kalecisi Harun'un penaltıyı kurtardığı mücadeleyi Slimani'nin golüyle 1-0 kazandı. Rövanş mücadelesi öncesi önemli bir avantaj elde eden Fenerbahçe, son 16'ya kalma yolunda dev bir adım attı.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Sadık Çiftpınar, önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Sadık'ın maç sonu açıklamaları:

"Geldiğim günden beri, Ali Koç, Ersun Yanal, yönetim ve taraftarımıza, bana olan güvenlerini hissettirdi. Ben de dahaya çıktığımda en iyisini yapmaya çalışıyorum. İlk 45 dakika Zenit'e nefes aldırmadık. penaltı dışında kalemize gelemediler."

"Bayrak oyuncu olup olmayacağımla ilgili konuşmanın erken olduğunu düşünüyorum. Bu camia bana güvendiği sürece, onları mahcup etmemeye çalışacağım."