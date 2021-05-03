Sadi Çeri: Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu, oyuncularımız gösterdi

Süper Lig'in 39'uncu haftasında Kasımpaşa, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Lacivert-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 36 ve 60'ıncı dakikalarda Hajradinovic ile 45+3'üncü dakikada Thelin kaydetti. İç sahada Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Kasımpaşa, sezonun kritik galibiyetlerinden birine imza attı. Düşme hattından uzaklaşmanın planlarını yapan lacivert-beyazlılar, 5 maç aranın ardından 3 puanla tanıştı. Kasımpaşa düşme hattındaki rakiplerinin puan kaybettiği haftada kritik galibiyetle az da olsa avantaj yakalamış oldu.

Son 2 haftada alınan 2 mağlubiyetin ardından reaksiyon göstermeleri gerektiğini belirten Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri, "Maça birlik içinde istekli, arzulu başladık. Bizde bu zaten vardı, bunu sahaya yansıtmak lazımdı. Son 2 haftada istemediğimiz sonuçlar almıştık. Reaksiyon göstermemiz gerekiyordu, oyuncularımız da gösterdi. Onlarla gurur duyuyoruz. Bu birlik ve beraberliği devam ettirip, kalan 3 maçta da aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Topla oynayan, oynama arzusu olan Alanyaspor'a karşı daha çok topu alıp, oynamak istedik. Etkili olan taraf bizdik" şeklinde konuştu.