Sadi Çeri: Kimse 1 puan için oynamadı ama puanları paylaştık

Süper Lig’in 33. haftasında Denizlispor'a konuk olan Kasımpaşa, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Denizli Atatürk Stadı’ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri, iki takımın da sahada çok iyi mücadele ettiğini ifade etti.

Takım olarak 3 puan için sahaya çıktıklarını belirten Çeri şunları söyledi:

"Rakibimizin de puana ihtiyacı vardı. Bizim için zor bir deplasmandı. Denizlispor sahasında kolay kaybetmeyen bir takım. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Kimse 1 puan için oynamadı ama puanları paylaştık. Bizim açımızdan burada 2 puan bırakmak üzücü oldu. Önümüzdeki Yeni Malatya maçında telafi edeceğiz."